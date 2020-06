Fuori ci sono i comitati nati a difesa della sanità pubblica. Nell’Aula del Consiglio regionale va in scena lo scontro politico sull’ospedale covid: al Vietri o al Cardarelli? Il commissario per la sanità vorrebbe realizzarlo a Larino, il presidente della Regione – in sintonia con l’Asrem – preferirebbe l’ipotesi legata all’ospedale di Campobasso. Ma una proposta concreta sul Cardarelli centro Covid non c’è: in Aula non viene portato nulla, e questo fa la differenza. Il resto è politica. Il Governatore va sotto: con 11 voti favorevoli, 8 astensioni e 2 assenze, la mozione che impegna la Regione ad attivarsi per mettere il centro Covid al Vietri di Larino passa a maggioranza.

All’interno dell’assemblea legislativa, che lo scorso 6 aprile si era espressa già a favore della realizzazione di una struttura dedicata alla cura dei pazienti affetti dal virus nella città frentana, tornano a scontrarsi visioni diverse. E alla fine, dopo un dibattito piuttosto velenoso e durante il quale esponenti della maggioranza (su tutti Andrea di Lucente) lanciano diversi siluri contro il governatore, passa proprio la mozione proposta dalle opposizioni appoggiata da un pezzo del centrodestra.

Partito democratico e Movimento 5 Stelle firmano un testo unico, sottoscritto anche dai dissidenti Michele Iorio, Filomena Calenda e Aida Romagnuolo. Undici voti favorevoli che prevalgono sulle astensioni espresse dallo stesso Toma, seguito dagli assessori Cavaliere, Cotugno, Niro e Di Baggio, dal sottosegretario Pallante e dai consiglieri Cefaratti e d’Egidio (due rappresentanti del nuovo gruppo di dissidenti).

Al momento del voto non rispondono alla chiamata Andrea di Lucente e Salvatore Micone, quest’ultimo presidente dell’assemblea legislativa.

MOZIONE RETE COVID – VERSIONE D’AULA 15-06-2020 – IL DOCUMENTO APPROVATO

La mozione viene approvata intorno alle 15.30. Prima l’Aula di palazzo D’Aimmo, ‘assediato’ dai comitati, si trasforma in un ring. Durissimo ad esempio l’intervento dell’esponente dei Popolari Di Lucente che, parlando a nome degli altri dissidenti del ‘polo civico’, accusa il capo dell’Esecutivo: “Ci aspettavamo un confronto sulla scelta dell’ospedale covid, se Larino o l’implementazione del Cardarelli. Maggioranza significa tutto questo. Invece lei si è chiuso in una torre d’avorio: non è essere leader, ma significa avere paura della propria squadra. C’è stato un silenzio assordante”. Poi Di Lucente avverte: “Voteremo secondo coscienza, ma ricordi che noi stiamo facendo davvero la maggioranza, non lei o gli assessori. Lotteremo ancora più fortemente per i molisani, oggi per Larino, domani per tutto il Molise”.

Il mancato coinvolgimento della maggioranza viene messo in evidenza pure da Gianluca Cefaratti.

Mentre in maggioranza volano gli stracci, le opposizioni gettano benzina sul fuoco. “Toma dovrebbe dimettersi dopo questa discussione”, sottolinea Micaela Fanelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale. “Presidente, non ha portato nessuna argomentazione sull’ospedale covid a Campobasso”.

Non è un mistero: il governatore Toma, che alla fine della discussione si astiene al momento del voto, è scettico sull’ospedale covid di Larino nonostante il progetto sia sostenuto da 120 sindaci, oltre che dal commissario Giustini. E lo ripete all’assise regionale illustrando il piano già esposto qualche giorno fa in una conferenza stampa: a suo dire, meglio ‘riconvertire’ l’ex hospice dell’ospedale Cardarelli, realizzare dunque una ala autonoma ma adiacente all’ospedale del capoluogo per curare le persone che contraggono il virus.

La sua idea non passa. L’ago della bilancia del Consiglio regionale alla fine si ferma sul ‘piatto’ del Vietri. Domani in Consiglio regionale M5S e Pd porteranno la mozione di sfiducia. Dopo il voto di oggi, con la maggioranza di nuovo sotto con i numeri, per le minoranze la strada è già segnata. “Lei – scandisce Micaela Fanelli – è stato messo in minoranza di nuovo. Ne tragga le conseguenze, si conferma la sfiducia dei consiglieri di minoranza, di alcuni di maggioranza e dei molisani”.

Le fa eco Andrea Greco (M5S): “Lei è presidente della Regione e si astiene, mentre i suoi consiglieri la sfiduciano. Anzi, presidente Toma, lei si sfiducia da solo. I suoi consiglieri dicono che lei non ha fiducia in loro. Non avete una visione, il vostro fallimento è costante”.