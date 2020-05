In questi anni, mentre provavano a “conquistare” il Molise con l’organizzazione tipica di gruppi criminali veri e propri, il controllo del Nucleo investigativo dei carabinieri – comandati dal capitano Vincenzo Di Buduo – è andato di pari passo con i loro tentativi.

Un gruppo bene organizzato è quello disarticolato in queste ore dagli uomini dell’Arma e da quelli della Guardia di Finanza.

di 9 Galleria fotografica operazione carabinieri e finanza









Una maxi operazione congiunta che ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico di cocaina ma non solo. Ci sarebbero anche le estorsioni e il riciclaggio. E forse molto altro. Perché il fascicolo a disposizione della Distrettuale Antimafia, che sta coordinando queste fasi salienti dell’esecuzione di 39 misure cautelari a carico di altrettanto indagati, è di quelli corposi. Atti, relazioni, fermi, sequestri, fatti verbalizzati, osservati e documentati.

Un’indagine senza precedenti in Molise. Al centro dell’inchiesta c’è il comune di Bojano. Qui tutto ha inizio nel 2017, con l’incendio del night club “Marylin”. Sul posto, quella notte, arrivarono vigili del fuoco e carabinieri. E la dinamica di quelle fiamme, apparentemente inspiegabili, furono il leit motiv di un’inchiesta che condusse i militari di Di Buduo a scoprire fatti e circostanze semi-nuove per il territorio regionale. Accertamenti incrociati con altre attività che in quel territorio stava svolgendo pure la guardia di finanza. Due anni di indagini. Fitti, fitti. E questa mattina l’epilogo. Ancora in corso.

Seguono aggiornamenti