VIOLA L’ISOLAMENTO PER FARE SPESA: DENUNCIATO. CHIUSO NEGOZIO PER SANIFICAZIONE

tabella regione molise 9 aprile

IL NUOVO CASO DI TERMOLI RIGUARDA UNA DONNA ANZIANA GIA’ MONITORATA

E’ una donna in età avanzata e in cattive condizioni di salute – e per questo più fragile – la persona trovata positiva al Covid residente a Termoli. La signora, tenuta già sotto controllo e in isolamento, è risultata infettata dal virus in seguito al tampone orofaringeo. Con il suo caso passano a +9 i positivi delle ultime 24 ore in Molise.

AUMENTANO I GUARITI . NESSUN RICOVERO IN SUB INTENSIVA

– Sono 13 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (11 della provincia di Campobasso e 2 di altre regioni). Una bella notizia per il territorio, che fa il paio con le dimissioni, recentissime, dell’ultimo paziente ricoverato in sub-intensiva. nel reparto al momento non c’è nessuno: 0 casi.

Aumentano i guariti da nuovo coronavirus in Molise, è al di là dell’ aumento molto contenuto di casi positivi, questa la migliore notizia possibile di queste ore. 13 complessivamente le persone che sono state dichiarate ufficialmente guarite e dopo il tampone di controverifica, che ha mostrato i risultati ormai completamente negativizzati per tutti loro. Il primario di otorinolaringoiatria di Termoli è tornato a casa, dimesso anche il medico di base di Castropignano e sono stati entrambi dimessi dal reparto di sub intensiva i due pazienti bergamaschi, che erano arrivati su un aereo militare il 15 marzo scorso. Erano stati trasferiti in Molise da Bergamo, città di residenza di entrambi, che aveva dato la disponibilità ad accoglierli nel reparto di Rianimazione diretto dal dottor Romeo Flocco. Entrambi sono stati assistiti al meglio fino a quando hanno potuto riprendere da soli a respirare. Ora nel reparto di sub-intensiva non c’è più nessuno. Una notizia, commentata con sollievo dalle istituzioni e accolta in maniera molto favorevole dal territorio.

LA MAPPA AGGIORNATA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE

CAMPOBASSO 69 – CERCEMAGGIORE 27 – TERMOLI 26 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 10 – AGNONE 9 – RICCIA 7 – ISERNIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – MONTAGANO 3 – POGGIO SANNITA 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – PETACCIATO 2 – FERRAZZANO 2 – CAMPOLIETO 2 – ROCCAMANDOLFI 1 – CASTELPETROSO 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – CAROVILLI 1 – LARINO 1

ORE 17.30 – PROCESSATI ALTRI 31 TAMPONI, 1 SOLO POSITIVO: E’ DI TERMOLI

Il nuovo caso di positività al Covid 19 riscontrato nel processo di altri 31 tamponi riguarda una persona residente a Termoli, legata sempre ai cluster già censiti. La cittadina adriatica passa a 26 contagi. Tra stanotte e la giornata odierna sono stati processati 145 tamponi.

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 2097 tamponi processati di cui 1864 negativi

– 233 sono i tamponi positivi: 177 nella provincia di Campobasso, 43 in quella di Isernia e 13 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 27: di questi 22 sono in Malattie Infettive (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia) e 0 in Terapia Sub intensiva.

– Sono 177 i pazienti in isolamento domiciliare (155) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (22)

– 13 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (11 della provincia di Campobasso e 2 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 13 i pazienti deceduti con Coronavirus (11 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 376 i soggetti in isolamento e 26 quelli in sorveglianza

I GRAFICI DI FABIO CASERIO DELLA SITUAZIONE CORONAVIRUS IN MOLISE

Per approfondire visita la pagina facebook Emergenza Corona Virus Molise – Informazioni , Dati e Statistiche

IL CASO DELLA CASA DI RIPOSO DI AGNONE SU RAI3

ORE 13.30 – LA DIREZIONE SANITARIA DI VILLA MARIA SPIEGA COSA E’ ACCADUTO

Il manager Baranello chiarisce: “La clinica era chiusa, non ci sono rischi di diffusione tra pazienti. Si riapre martedì dopo la sanificazione”

Il personale sottoposto a test rapidi sierologici. I casi sospetti sottoposti a tampone orofaringeo per fotografare la presenza del virus

NELLA CASA DI CURA VILLA MARIA POSITIVI 2 DIPENDENTI

36 COMUNI MOLISANI CON CONTAGI, CAMPOBASSO SFIORA QUOTA 70. 1 IN PIÙ A FERRAZZANO E CAMPOLIETO

Tre persone residenti a Campobasso entrano, dopo il risultato purtroppo positivo del tampone orofaringeo, nell’elenco dei contagiati della capoluogo di regione, che conta 69 casi. Nel computo sono compresi anche i tre positivi di Villa Maria, struttura privata ma accreditata, dove sono positivi tre dipendenti.

Ci sono poi altri due casi, uno legato a Campolieto, dove il cluster è sempre lo stesso, e l’altro a Ferrazzano. In questo caso però si tratta di una persona che non ha avuto rapporti con i due contagiati residenti nel piccolo centro alle porte di Campobasso, ma di un congiunto di un paziente ricoverato a Foggia trovato positivo al nuovo coronavirus.

8 NUOVI POSITIVI, TUTTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Su quasi 100 tamponi processati tra la notte e la mattinata odierna, i nuovi contagiati con infezione da coronavirus sono 8. Torna a salire, anche se in maniera contenuta, il numero dei malati molisani che hanno contratto il virus. Tutti i nuovi casi si riferiscono alla provincia di Campobasso, che passa a 176.

Il numero complessivo dei tamponi positivi secondo il dato Asrem è 232. I cluster dovrebbero essere quelli già monitorati e censiti, anche se su tutti i nuovi casi si sta procedendo per la ricostruzione della mappa epidemiologica. Non cambiano i numeri dei ricoveri, che restano stabili. Una buona notizia perché significa che almeno per il momento i contagiati trovati positivi secondo il tampone oro faringeo non hanno bisogno di ospedalizzazione.

I CASI POSITIVI PAESE PER PAESE

LA TABELLA RIASSUNTIVA SUI CONTAGI

A CAMPOMARINO OBBLIGATORIO COPRIRE NASO E BOCCA QUANDO SI ESCE

seguono aggiornamenti