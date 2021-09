Tutti negativi i primi 30 tamponi tra i bimbi del campus di Ripalimosani

Sono già arrivati i risultati dei primi 30 tamponi effettuati sui bambini tra i 4 e gli 11 anni che durante l’estate hanno frequentato il campus a Ripalimosani. In attesa di conoscere gli ultimi risultati rimasti, il sindaco Marco Giampaolo ha voluto ringraziare con un post su Facebook la sua comunità e fatto il punto sui contagi in paese: “Le persone attualmente positive sono cinque e interessano tre nuclei familiari. Sono stati “tamponati” quasi tutti (mancano all’appello 3 bambini) gli interessati dal famoso campus e per fortuna gli esiti sono tutti negativi, per cui può considerarsi concluso il timore di un presunto cluster”. Si tira ovviamente un sospiro di sollievo dal momento che il comune a pochi chilometri da Campobasso lo scorso gennaio era stato interessato da un focolaio che aveva costretto lo stesso sindaco a prendere provvedimenti vietando assembramenti anche in famiglia (era il periodo in cui si svolgeva il rito dell’uccisione del maiale, ndr).

“Ovviamente – ha aggiunto Giampaolo – mi sento di ringraziare anche gli organizzatori del campus e relativo staff per aver saputo gestire i bambini in tempo di Covid”.

Questo dimostra che con osservanza delle regole e buon senso si può evitare il diffondersi del virus anche tra coloro, come i più piccoli, che non sono ancora coinvolti nella campagna di immunizzazione anti-covid. Ne è convinto il primo cittadino ripese: “Come amministrazione cerchiamo sempre di dare l’esempio ed essere vicini e di supporto a coloro che intendono organizzare eventi o comunque fare qualcosa che per la collettività”.

Intanto ha fatto discutere molto, soprattutto sui social, la raccomandazione pubblicata nel nostro primo articolo sui tamponi di massa in cui si invitavano le persone ad evitare grossi assembramenti come avvenuto domenica scorsa in un matrimonio al ristorante Coriolis di Ripalimosani alla presenza di 400 invitati.

Qualche partecipante ci ha contattato per dirci che la festa si è svolta nel rispetto delle linee guida e che tutti gli invitati erano muniti di certificazione verde. Ne prendiamo atto.