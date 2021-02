La campagna vaccinale

Da stamane alle 12 è attivo il sito per la prenotazione del vaccino per gli over 80 molisani. Possibile anche contattare un call center. La convocazione (giorno e ora) verrà comunicata attraverso un sms. Per chi non può spostarsi, ci saranno squadre di vaccinatori che si recheranno a domicilio. Intanto sono state stabilite le priorità per quanto riguarda le categorie vulnerabili che saranno vaccinate dopo la Fase 1