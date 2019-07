Blitz nel cuore della movida di Campobasso: questa sera – 20 luglio – i Carabinieri hanno controllato i pub e chi in quel momento era in via Ferrari, più nota ormai come la ‘strada dei pub’.

Le verifiche sono iniziate dalle ore 22.30, proprio mentre la zona si stava popolando di giovani che erano usciti per godersi la serata in una delle vie del divertimento campobassano.

Non è passato inosservato l’ampio il dispiegamento di uomini e di mezzi dei militari del Nucleo operativo e radiomobile guidati dal tenente Giorgio Felici, che hanno operato in ausilio con le Unità cinofile della Guardia di Finanza di Campobasso. Circa 50 le persone controllate, tra di loro un ragazzo è stato ‘pizzicato’ con alcune di di sostanze stupefacenti, hashish in particolare, e segnalato alle autorità preposte.

Le verifiche si sono estese ai locali della zona per controllare il rispetto delle autorizzazioni, dell’ordinanza anti-chiasso emanata dal Comune di Campobasso e la regolarità dei dipendenti degli stessi locali.

Un’azione che fa seguito alle numerose segnalazioni dei residenti e degli stessi commercianti, esasperati dalle condizioni in cui versa via Ferrari, da qualcuno definita come “una terra di nessuno” in cui spadroneggiano microcriminalità e inciviltà. Il sabato e la domenica mattina, dopo serate ad alto tasso alcolico e nelle quali si consuma droga, la strada del centro storico è simile ad un immondezzaio: una distesa di rifiuti, bicchieri vuoti e resti di bottiglie, urina e altri ‘resti’ della movida incivile.