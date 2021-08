Campobasso calcio e i suoi tifosi: le maglie della promozione sono per gli “eroi” in campo contro il Covid

Il quadro nazionale delineato nel report dell’Iss riferito al periodo 25 giugno – 25 luglio (l’ultimo disponibile) dice che su 150 ingressi in terapia intensiva 123 erano non vaccinati. In Molise, al Cardarelli, ci sono tre pazienti. Due in Infettive (una 75enne vaccinata e un 25enne non vaccinato) e una in Rianimazione, una 36enne non vaccinata. Ma sbagliato, per la scienza e studi alla mano, dedurre che i vaccini non sono efficaci. “E’ il contrario – ha chiarito il virologo Roberto Burioni – è ora dobbiamo evitare che il virus sviluppi una mutazione capace di bucare i vaccini. Come? Vaccinando tutti il prima possibile”.