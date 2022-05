Quarta dose al palo, 2000 telefonate di sollecito ai fragili. Il 5% rifiuta

Pochi mesi dopo i lusinghieri risultati che avevano portato il Molise in vetta alle classifiche nazionali, la campagna di immunizzazione anti-Covid stenta ora a decollare: nella nostra regione poco più di 3mila persone – 3.333 per la precisione – si sono sottoposte alla quarta dose. “Il Molise sta registrando una scarsa adesione alla somministrazione della quarta dose”, sottolineano dall’Azienda sanitaria regionale che conferma anche nella nostra regione una tendenza rilevata in numerose regioni italiane.

Da via Ugo Petrella perciò rilanciano l’invito alla vaccinazione ai soggetti annoverati nella raccomandazione del Ministero dello scorso 12 aprile. Parliamo di ultraottantenni, degli ospiti delle strutture residenziali per anziani e di tutte le persone che hanno più di 60 anni considerati fragili perchè affetti da determinate patologie.

Si può prenotare il richiamo (second booster) sul portale della Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) attivato dallo scorso 13 aprile. Mentre gli ospiti delle strutture residenziali non devono prenotarsi in quanto saranno vaccinati dal personale Asrem nelle stesse strutture. L’intervallo di tempo da rispettare è sempre quello di almeno 120 giorni dopo l’ultima somministrazione.

Non solo. Da dieci giorni sono iniziate anche le telefonate di sollecito dell’Asrem proprio nei confronti delle persone che finora non si sono presentate nei centri vaccinali ma devono sottoporsi alla quarta dose: “Da circa 10 giorni stiamo effettuando attraverso il call center dedicato alle vaccinazioni Covid, delle telefonate di recall a soggetti che appartengono alla categoria più vulnerabile per la patologia Covid, cosiddetti immunocompromessi, per sensibilizzarli ad effettuare la quarta dose ed in alcuni casi anche la terza entrambe nel caso specifico fortemente raccomandata”.

Il crollo delle adesioni alla campagna di immunizzazione è confermato dai numeri. Dalle circa 2000 telefonate effettuate in questi giorni, il 26% aderisce alla vaccinazione e prenota direttamente, mentre il 20% dichiara che prenoterà in autonomia la vaccinazione. Invece una fetta del 29% è indecisa se vaccinarsi o meno e pertanto non prenota la somministrazione, invece il 16% delle persone non risponde ai numeri indicati. Il 5% dei chiamati dichiara infine di rifiutare la somministrazione della quarta dose.

Nella platea interessata c’è anche una piccola parte (4%) che non deve sottoporsi al secondo booster perchè nelle ultime settimane ha contratto l’infezione.

“Ribadiamo l’importanza assoluta di vaccinarsi”, incalzano dall’Azienda sanitaria regionale ricordando quanto sia preziosa la quarta dose per chi, tra gli over 60, soffre di determinate patologie.

“Al momento, l’indicazione alla vaccinazione non si applica ai soggetti che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo (cosiddetta terza dose)”.

Per il resto è tutto invariato. Possono prenotare on line la quarta dose gli immunodepressi e i soggetti sottoposti a trapianto di organo solido, dai 12 anni in su che hanno ricevuto l’ultima dose da almeno 120 giorni, con possibilità in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione. Oppure si può prenotare on line la prima dose per i bambini con più di 5 anni, la terza dose (in questo caso, possono farla coloro che abbiano avuto la somministrazione dell’ultima dose da almeno 120 giorni) oppure si può riprogrammare la seconda e la terza dose.

Per informazioni e supporto alla prenotazione rimane disponibile il call center Covid Regione Molise al n. 0874.1866000. Oppure si può scrivere una mail all’indirizzo adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it.