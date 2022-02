I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Termoli hanno denunciato un 23enne originario di Campobasso con precedenti penali perché sorpreso in flagranza di reato a spacciare droga. Il giovane è stato fermato in centro a Campomarino in atteggiamento sospetto, quindi è stato controllato e perquisito dai Carabinieri che l’hanno trovato con 6 involucri in cellophane che contenevano un totale di 5 grammi di hashish. Ha avuto invece esito negativo la successiva perquisizione domiciliare.

Denunciato anche un 29enne di origine albanese, anche lui con precedenti penali alle spalle, perché trovato sempre a Campomarino in flagranza di reato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e guida senza patente perché mai conseguita. In quest’ultimo caso il giovane era anche recidivo.

I carabinieri lo hanno perquisito e nell’auto hanno trovato una carabina ad aria compressa Gamo con potenza inferiore a 7,5 joule e il ragazzo non ha saputo giustificare il possesso dell’arma.

Inoltre nella vettura c’erano anche 5 grammi di marijuana mentre nulla di rilevante è stato trovato nella sua abitazione. Sia l’arma che la droga sono state sequestrate in attesa di decisioni da parte della procura della Repubblica di Larino.

Le due denunce arrivano al termine dello scorso fine settimana caratterizzato da un ampio programma di controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Termoli che hanno verificato 99 veicoli, identificato 248 persone effettuando 9 perquisizioni oltre a multe pari a circa 2.000 euro per violazione del Codice della strada e sequestro di un’auto.