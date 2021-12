Cardarelli da ‘bollino rosa’: salute donne al primo posto. Asrem “pronta a vaccinare i bambini”

Tra vaccini ai più piccoli e riconoscimenti. L’ospedale Cardarelli prova a mostrare il suo lato migliore. Nelle ultime ore la fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) ha voluto premiare il nosocomio campobassano con il ‘bollino rosa’ che attesta la bontà dei percorsi specifici in favore delle donne che si recano in ospedale.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, frutto del lavoro di tanti professionisti che si sono impegnati nonostante il covid – ha detto il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano –. È un riconoscimento ai percorsi creati per le donne, il cosiddetto percorso rosa, per tutto quello che riguarda l’assistenza. E si va dalle situazioni di precedenza all’attività di supporto per le vittime di violenza. Qualche settimana fa abbiamo fatto un bellissimo convegno all’Unimol sul tema in occasione della giornata sull’eliminazione della violenza sulle donne. L’impegno dell’Asrem è massimo. Questo è uno dei tasselli che può far dire che si fa una buona sanità”.

Un lavoro di equipe, che ha visto coinvolti diversi medici. Come la dottoressa Sabatini della direzione sanitaria, “che assieme al direttore sanitario Gollo è stata uno dei fulcri di questa iniziativa”. E la dottoressa Cristofaro responsabile di diabetologia, il dottor Giglio responsabile di oncologia, la dottoressa Paglia dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia, il direttore sanitario del presidio ospedaliero Amicarelli. Insomma, sul tema si è fatto un buon lavoro, non c’è dubbio.

Ma le sfide sono continue. E ora tocca ai vaccini ai più piccoli. Da giovedì 16 dicembre partono le somministrazioni ai bimbi della fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Nelle prossime ore saranno annunciati tutti i dettagli. Intanto il dg Florenzano spiega che “il Molise partirà come da indicazioni ministeriali il 16 dicembre. Stiamo preparando con la cabina di regia gli ultimi dettagli per partire con la vaccinazione dei bambini dai 5 ai 12 anni, entro la giornata di oggi esplicheremo le modalità di prenotazione e di effettuazione dei vaccini. Ci saranno dei percorsi specifici. Auspico che ci sia un grande numero di vaccinazioni anche sui bambini”.