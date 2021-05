Da San Giovanni a viale Elena: il Giro d’Italia ‘accarezza’ Campobasso il 15 maggio

Da via San Giovanni a viale Elena, passando per via Mazzini. Cosa sarà mai? Beh, non sarà sede di partenza o di arrivo, ma Campobasso assaporerà ugualmente – per qualche minuto – il gusto del Giro d’Italia. Succederà sabato 15 maggio, in occasione dell’ottava tappa, quella che condurrà il gruppo da Foggia a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento. Tre province da attraversare nei 170 chilometri complessivi.

Esattamente a metà percorso, al chilometro 84, la carovana rosa entrerà nel capoluogo, dopo aver percorso l’intera Statale 645 sfiorando i territori di Gambatesa, Riccia, Campodipietra, fino a Campobasso. I ciclisti, come detto, risaliranno via Puglia e si collegheranno con via San Giovanni dei Gelsi per poi allungarsi verso via Mazzini (che chiaramente sarà percorsa in senso di marcia opposto rispetto alla circolazione delle auto) e poi svolta verso viale Elena.

Uno sguardo alla splendida Piazza Vittorio Emanuele, agli edifici ottocenteschi del cuore della città, e via verso via Duca d’Aosta per prendere le gallerie che condurranno poi il gruppo verso la provincia di Benevento, attraverso Guardiaregia.

Il tutto avverrà intorno alle 14.50, poco prima delle 15. Dunque, un appuntamento da non perderà per gli appassionati delle due ruote che già due anni fa assistettero a qualcosa di simile, con un passaggio rapido delle stesse strade percorse però in senso contrario.