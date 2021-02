Dopo 10 anni il Giro d’Italia torna a Termoli. La carovana rosa in Molise il 14 maggio

Il Giro d’Italia tornerà a Termoli dopo 10 anni. É ufficiale l’inserimento della città molisana fra gli arrivi di tappa della corsa rosa 2021 che scatterà il prossimo 8 maggio per concludersi il 30 maggio in quella che sarà l’edizione numero 104 con partenza da Torino e gran finale, come da tradizione, a Milano dopo aver girato gran parte dello stivale.

La tappa che si concluderà in Molise è la numero 7 del 14 maggio da Notaresco, in provincia di Teramo, fino a Termoli per 178 km. Per il Molise si tratta di una occasione importante di vetrina come è stato in passato, ad esempio nel 2017 quando una tappa partì da Montenero di Bisaccia, o nel 2015 quando ci fu un arrivo di tappa a Campitello Matese.

L’ultima volta che la carovana rosa aveva toccato Termoli era stato per una partenza nel giro d’Italia del 2011 quando una tappa scattò dal piazzale di Rio Vivo. Nel 2006 invece l’ultima volta che il Giro d’Italia arrivò a Termoli, con una spettacolare volata in via Martiri della Resistenza.

C’è ancora incognita chiaramente per sapere se il pubblico potrà partecipare in massa all’evento date le restrizioni che attualmente sono presenti per evitare il diffondersi del contagio da covid-19. C’è però tempo ancora quasi 3 mesi che saranno adesso di preparativi in vista di un evento tanto atteso sia dai tifosi e appassionati di ciclismo quanto dalla gente comune.