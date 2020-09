Su 325 tamponi sono emersi 5 nuovi casi di positività al nuovo coronavirus e 1 guarito (a Campobasso). I contagi sono 1 a Civitanova del Sannio (contatto con positivo), 1 a Gambatesa (cluster noto) e 3 in Basso Molise: due casi si sono riscontrati a San Martino in Pensilis e l’altro a Larino. Sono proprio questi ultimi tre contagi a destare una certa preoccupazione, perchè legati ai due focolai ‘sensibili’ della casa di riposo di Portocannone e alla famiglia di Larino. La conferma dai rispettivi sindaci dei due paesi.

Nel caso di San Martino in P., a risultare contagiati sono stati marito e moglie. La donna, appunto, lavora presso la struttura per anziani di Portocannone. I due coniugi stanno bene, sono asintomatici e sono in isolamento nella propria abitazione.

Più complessa la situazione nella cittadina frentana dove ieri si era appurata la positività di un uomo, papà di un bambino di 6 anni che frequenta la prima elementare. Motivo per cui oggi è stata disposta in via precauzionale la sospensione dell’attività didattica nella classe frequentata dal piccolo, sottoposto a tampone nelle scorse ore. Ma non è il figlio ad essere risultato positivo al Sars-Cov-2 (di cui invero non è stato reso noto ancora l’esito) bensì la moglie, che poche ore fa ha dato alla luce un bambino e si trova tuttora ricoverata nel reparto di Ginecologia del San Timoteo di Termoli.

Oggi in Italia si sono registrati 1907 nuovi casi (ieri erano stati 1585) e 10 decessi (ieri 13). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 99839 tamponi (ieri erano stati di più, 101773). Aumentati di 39 unità i ricoveri ordinari (+39) mentre sono scese di 4 le terapie intensive (ieri +5).

Questa la situazione in Molise ad oggi

IL BOLLETTINO ASREM DEL 18 SETTEMBRE

– 106 i casi attualmente positivi (83 nella provincia di Campobasso, 21 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 586 sono i tamponi positivi (477 nella provincia di Campobasso, 89 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 37847 i tamponi eseguiti di cui 35861 negativi. 1392 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 4 ricoverati: 3 in Malattie Infettive (2 della provincia di Campobasso e 1 di quella di Isernia) e 1 in Terapia Intensiva

– Sono 101 i pazienti in isolamento domiciliare (99) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (2)

– 457 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (375 della provincia di Campobasso, 63 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 141 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 41 – FERRAZZANO 7 – TERMOLI 7 – VENAFRO 6 – ISERNIA 5 – GAMBATESA 4 – SANT’ELIA A PIANISI 3 – COLLE D’ANCHISE 3 – CAMPOLIETO 3 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – BOJANO 2 – LARINO 2 – MONTENERO DI B. 2 – MONTAQUILA 2 – SANT’AGAPITO 2 – CAMPODIPIETRA 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – SAN MARTINO IN PENSILIS 2 – MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1 – CAMPOMARINO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1