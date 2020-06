Scene di ‘ordinario’ degrado al lido di Campomarino dove nell’ultimo fine settimana l’immondizia ‘allo sbaraglio’ ha deturpato la zona turistica della cittadina.

Duro il Movimento 5 Stelle locale che se la prende con l’Amministrazione e in specie con l’assessorato all’Ambiente. “Succede che in questo primo weekend appena trascorso, che di fatto sancisce l’inizio di una nuova stagione estiva, nella nostra piccola cittadina si è assistito alla più grottesca delle situazioni, che ha marcatamente evidenziato la completa inadeguatezza di questa amministrazione e nella fattispecie dell’assessore all’ambiente, nel gestire la questione rifiuti su tutto il territorio del Lido.

Era tutto ampiamente prevedibile, lo avevamo denunciato con largo anticipo e pubblicamente.

Una mancanza totale di previsione e programmazione portano a questi pessimi risultati!

E ce ne sarà molto ancora da vedere, purtroppo, se l’assessore invece di provvedere a mettere in pratica la sua sedicente “competenza nel settore”, trova il tempo di arrampicarsi sugli specchi con post sulla sua pagina, scaricando le responsabilità su altri, piuttosto che tacere.

Una situazione apparsa critica già da giorni, ma che in questo fine settimana è stata assolutamente devastante per l’immagine del nostro paese.

Ma come si può pensare di incentivare il turismo di Campomarino se mancano questi servizi di base? Se addirittura varie strutture ricettive non hanno avuto indicazioni su come smaltire i rifiuti prodotti?

Se i turisti stanziali (e non solo loro) si sentono soggiogati da un’amministrazione che chiede i tributi senza fornire un servizio degno?

Situazione completamente fuori controllo, si è toccata con mano la totale superficialità di chi è capace solo di fare proclami, ma che poi, di fatto, non rende onore al nostro paese, lasciando che venga sopraffatto da cataste di immondizia lungo tutto il territorio, ecoisole stracolme da giorni che non hanno permesso il giusto conferimento, montagne di sfalci miste ad immondizia, elettrodomestici, suppellettili, di tutto di più.

È stato davvero assurdo e sconcertante vedere accorrere in serata l’assessore nei pressi di quelle ecoisole strabordanti, in evidente imbarazzo, con decine di persone con le buste di rifiuti che aspettavano di poterle conferire!”

Amareggiata la conclusione: “Campomarino non merita tutto questo! Non merita questa pochezza da parte di chi amministra e che dovrebbe promuovere il territorio, invece di farlo sprofondare nella più totale incapacità di gestione!”