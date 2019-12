Campitello si prepara alla stagione invernale: siglata la convenzione per gli skipass

Dopo l’allarme lanciato dagli operatori e dagli albergatori, la buona notizia: la stagione invernale a Campitello Matese potrebbe partire regolarmente dopo i lavori di manutenzione straordinaria ad alcune seggiovie.

Per questo, dopo le rassicurazioni sull’apertura degli impianti di Campitello Matese, DGA Funivie s.r.l. e Comitato Molisano Fisi, hanno siglato la convenzione in prevendita per gli skipass stagionali riservati ai tesserati FISI degli Sci Club Molisani.

La prevendita che scade improrogabilmente il 20 dicembre 2019 fissa a 175 euro il costo dello skipass stagionale. Inoltre, per ogni genitore tesserato FISI in possesso di skipass stagionale, viene riconosciuto uno ski-pass gratuito per il proprio figlio tesserato FISI fino a 12 anni (nato dopo il 30/11/07).

Per conoscere l’elenco degli Sci Club presso i quali tesserarsi per usufruire della convenzione ci si può rivolgere al Comitato Molisano FISI in via Carducci 4/c a

Campobasso tel. 0874 92008, mail: fisimolise@libero.it .