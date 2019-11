Giornata internazionale delle persone con disabilità: il 3 dicembre il museo sarà per tutti

In occasione della ‘Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità’ istituita dalla Convenzione ONU e dalla Commissione Europea, martedì 3 dicembre Campobasso promuove ed organizza la giornata dedicata al tema ‘Museo per tutti’, per ribadire la trasformazione in atto verso una società aperta e coinvolgente per tutti.

L’evento, organizzato dal Polo Museale del Molise, sarà ospitato nella sede del Museo Sannitico di Campobasso per condividere l’accessibilità ai musei, ai monumenti, alle aree ed ai parchi archeologici presenti sul territorio. La giornata sarà un’occasione di incontro e di dibattito e vedrà al partecipazione di Parkinzone Onlus, l’Irifor Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione Onlus Molise, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti Molise Onlus APS (U.I.C.I.) e l’Associazione Pro retinopatici e Ipovedenti Molise (APRI).

L’obiettivo della struttura museale campobassana è dare spazio ad attività che permettano a tutti di effettuare una visita più inclusiva ed accogliente, garantendo l’accessibilità del patrimonio culturale ed archeologico fruibile a tutti. Per questo sono previste due visite tattili al museo: alle 12.15 a cura dell’APRI Molise ed alle 15.30 con una visita guidata a cura dell’archeologo Davide Delfino. Entrambe sono gratuite.

Nel corso della giornata sarà presentato il progetto ‘Molise M.A.C.R.O. – Multimedialità Accessibilità Culturale Reti Open Source’ del Polo Museale del Molise per ‘l’accessibilità nei luoghi della cultura statali in Molise: tra abbattimento delle barriere e innovazione tecnologica’. Maggiori info sui siti http://www.beniculturali.it e www.musei.molise.beniculturali.it