Il premier a Campobasso, centro città ‘blindato’ e parcheggio dell’ex Romagnoli chiuso

Domani (11 ottobre) sarà piuttosto complicato muoversi nel centro città con l’auto a causa di una serie di divieti e limitazioni al traffico dovuti alla visita del premier Giuseppe Conte.

Nel dettaglio, sarà chiuso dalle ore 10 il parcheggio dell’ex stadio Romagnoli: l’area della curva sud sarà riservata ai veicoli dei sindaci e delle autorità che parteciperanno alla cerimonia.

Invece sarà dalle ore 11 vigerà il divieto di sosta in piazza Cesare Battisti (lato da Via Mazzini a Via Cardarelli), piazza Pepe (la zona antistante la Banca dell’Adriatico e tra il bar Lupacchioli e l’incrocio di via Palombo), corso V. Emanuele, tra l’incrocio di via Palombo e via Pietrunto; via Palombo; via Marconi (tra l’ingresso di Piazzetta Palombo all’intersezione tra via Ferrari e via Orefici).

Dalle ore 12 sarà chiusa al traffico tutta la Piazza Pepe, compresi gli autorizzati, i portatori di handicap e/o accompagnatori a servizio degli stessi e i possessori di passo carrabile, come prevede l’ordinanza della Polizia Municipale.

Inoltre durante il passaggio del corteo le strade interessate saranno chiuse temporaneamente al traffico. Infine, dalle ore 12 sarà spostata anche la fermata degli autobus urbani: gli utenti da Piazza Pepe (Villetta Flora) dovranno recarsi in via Pietrunto, fermata autobus senza capolinea.