Affondo di Battista alla D’Alessandro: “Vuole riaprire il Corso al traffico, uno scempio”

“Finalmente la candidata della Lega (ex Nord) esce con delle dichiarazioni sul suo programma elettorale. Tra le prime quattro proposte da sottoporre all’eventuale Consiglio comunale, perché veloci da realizzare, ci sarebbe l’apertura al traffico di Corso Vittorio Emanuele”.

Arriva un altro affondo a firma di Antonio Battista, sindaco uscente e candidato alla seconda legislatura in seno al Partito democratico, nei confronti dell’antagonista di centrodestra Maria Domenica D’Alessandro.

“L’elegante salotto della Città dei Misteri, il nostro bellissimo biglietto da visita, verrebbe deturpata dal traffico. Ancora una volta si manifesta una grande incapacità politica, oltre ad evadere le semplici regole per la valorizzazione di un bellissimo centro città che tantissimi ci invidiano. Il salotto del nostro capoluogo, che miglioreremo con la sostituzione dell’attuale pavimentazione scivolosa, ed altri interventi di arredo urbano, è chiuso al traffico perché è di tutti – afferma Battista – . Appartiene alle famiglie con il suo parco giochi per bambini, che possono correre senza paura di essere investiti. E’ luogo di incontri, di passeggiate. E’ un luogo di arte e di architettura. Come si fa a non avere a cuore tutto questo? Metterlo tra i primi punti poi… Sono sereno, perché con la mia rielezione non accadrà””.