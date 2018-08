“C’era una volta la terra”, con “Viaggio in Molise” i dvd del film

Nel bel mezzo del tour molisano de “C’era una volta la terra. La terra è un fatto di anima”, docufilm liberamente ispirato agli articoli giornalistici dello scrittore neorealista molisano Francesco Jovine, nato a Guardialfiera nel 1902 e morto a Roma nel 1950, ha dedicato al Mezzogiorno, alla questione meridionale e alle lotte contadine; arrivano, in allegato alla riedizione de “Viaggio in Molise”, i dvd del film. Curata da Sebastiano Martelli per la Cosmo Iannone Editore, la prefazione del volume è curata da Goffredo Fofi e la recensione al film di Mario Sesti.

La pellicola, interamente girata nella nostra regione, è prodotta dalla Effendem Film e Ilja’ Film ed è diretta da Ilaria Jovine (nipote di Francesco) e Roberto Mariotti, in collaborazione con Molise Cinema e con il patrocinio della Fondazione Molise Cultura.

Le prossime tappe del tour “C’era una volta la terra” saranno il 10 agosto a Guglionesi, il 13 a Campomarino e Civitacampomarano, il 18 a Trivento, il 19 a Guardialfiera, il 20 a Portocannone, il 21 a Schiavi d’Abruzzo e il 28 a Matrice.