Costanzo Della Porta arriva intorno alle 4 nella Prefettura di Campobasso, accompagnato dall’assessore Quintino Pallante (uno dei big di Fratelli d’Italia in Molise) e dal sindaco di Termoli Francesco Roberti che lo ha sostenuto in questa campagna elettorale. Destinazione Palazzo Madama per il primo cittadino di San Giacomo degli Schiavoni, avvocato 47enne, che però non lascerà il suo posto in Municipio: “Continuerò a guidare l’amministrazione comunale: come ho detto anche in campagna elettorale, manterrò questo impegno”.

Invece sulla vittoria alle urne commenta: “Un risultato né insperato né scontato: abbiamo lavorato per questo. E’ stata una bella campagna elettorale, fatta in maniera garbata ed educata e il risultato è arrivato con il confronto con tutti i molisani, da Termoli a Venafro”.

Schiacciante e sorprendente poi il risultato del partito di Giorgia Meloni, primo partito in Italia nonchè nella nostra regione: “In Molise Fratelli d’Italia ha confermato il trend nazionale, questo risultato premia la campagna elettorale di Giorgia Meloni e personalmente anche la mia”.

Esulta anche il sindaco di Termoli che ha supportato Della Porta nella campagna elettorale: “Il Basso Molise tornerà ad avere un rappresentante in Parlamento dopo 30 anni”.