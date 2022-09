Costanzo Della Porta può festeggiare l’ingresso a Palazzo Madama. Candidato da Fratelli d’Italia per la sua esperienza amministrativa e professionale (da anni è sindaco di San Giacomo degli Schiavoni), ma anche per la sua lunga militanza nel partito guidato da Giorgia Meloni.

“Il dato finale è di 29.063 preferenze nel Collegio Proporzionale Molise, pari al 22,41%. Un ottimo risultato per il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, che diventa Senatore della Repubblica insieme al presidente della Lazio, Claudio Lotito, eletto con 55.656 voti e il 42,92 dei consensi. Più della metà dei voti per l’elezione di Claudio Lotito sono arrivati proprio da Costanzo Della Porta e Fratelli d’Italia”.

Dunque il suo commento: “Mi preme ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me, dalla nostra leader Giorgia Meloni, dai vertici del partito, a tutto lo staff che mi ha seguito durante tutta la campagna elettorale, agli altri due candidati alla Camera dei Deputati, Elisabetta Lancellotta e Luciano Paduano, ai militanti del partito e agli oltre 29mila elettori che hanno premiato la nostra proposta”.

“Un ringraziamento alla mia cittadina, che mi ha supportato con oltre la metà degli elettori – ha sottolineato il Senatore Costanzo Della Porta –. Resterò, comunque, alla guida di San Giacomo degli Schiavoni, dove ho iniziato un lavoro sei anni fa e intendo portarlo al termine con il massimo dell’impegno”.

“In questo momento prevale la gioia, mista alla stanchezza, per una campagna elettorale che ha visto Fratelli d’Italia girare il Molise in lungo e in largo per parlare coi cittadini, grazie ai quali avremo tanti spunti da cui partire per rappresentare al meglio in Molise in Parlamento – ha proseguito Della Porta –. Ho preso un impegno con il territorio e intendo portarlo al termine. Quindi, tutto quanto abbiamo annunciato in campagna elettorale lo porteremo all’attenzione del Governo per arrivare alla risoluzione di questioni aperte da troppo tempo”.

“Abbiamo la responsabilità, noi eletti di Fratelli d’Italia, di entrare in Parlamento in seno alla prima forza politica del Paese – ha concluso Costanzo Della Porta –. Un motivo in più per fare meglio e per andare a Roma a fare davvero gli interessi del Molise e dei molisani”.