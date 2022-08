Lotito: “Impegno per generale crescita del calcio molisano, non solo per il Campobasso”

Claudio Lotito è tornato oggi in Molise. Più precisamente ha partecipato a Termoli, al lido La Lampara, all’incontro elettorale con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni due giorni dopo la convention di Forza Italia avvenuta due giorni fa a Campobasso.

Dopo l’evento organizzato dal partito di Berlusconi, nel quale lo stesso Lotito aveva dichiarato “porto il Molise in serie A”, oggi l’imprenditore romano ha chiarito il senso di quelle dichiarazioni: “Invito tutti a non cadere nelle strumentalizzazioni, con le quali purtroppo sono abituato da una vita a fare i conti. La situazione del Campobasso, che proprio in questi giorni ha subìto una pesante sentenza sul suo futuro sportivo, è un tema necessariamente all’ordine del giorno. Ma il mio impegno non trascura nessuno. E’ rivolto piuttosto a una generale crescita di tutto il movimento sportivo molisano, che ha bisogno di esprimere e valorizzare le sue migliori energie in tutte le sue realtà sportive, quindi non solo nel calcio”.

Probabilmente le parole del presidente della Lazio sono anche una risposta al massimo rappresentante del Campobasso 1919, l’imprenditore casertano Angelo Rispoli, e alle voci su una presunta trattativa per il secondo club del capoluogo.