Sono 1253 i candidati al concorso dell’Asrem per il reclutamento di cinque Oss (Operatori socio sanitari) che hanno superato la prima prova e che adesso potranno accedere agli orali.

La selezione per un impiego a tempo indeterminato negli ospedali molisani è andata di gran lunga meglio di quella dedicata agli infermieri dove per 45 posti solo 134 persone sono state ammesse alla fase due della prova. Una percentuale di bocciatura altissima che ha indotto diversi esclusi a rivolgersi a studi legali per impugnare la procedura che fin dai primi giorni del suo svolgimento ha generato una infinità di polemiche.

Ha avuto un esito diverso, invece, la prova per gli aspiranti Oss: circa la metà dei candidati andrà agli orali (come leggiamo sul sito internet dell’Asrem al seguente link) sebbene i posti siano solamente 5.

“Nei prossimi giorni – fanno sapere dall’Asrem – partiranno le prove orali che concluderanno l’intera procedura. I candidati che hanno superato i primi test verranno avvisati degli orali tramite comunicazione della convocazione della prova mediante: pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – Sez. Diari – almeno venti giorni prima dell’effettuazione della prova stessa; pubblicazione sul sito internet ASREM: www.asrem.molise.it – sezione “Concorsi & Avvisi” tramite PEC all’indirizzo di ciascun candidato ammesso, indicato nella domanda di ammissione. Visto l’alto numero di persone che hanno superato la prima fase della selezione, verrà stilato un apposito calendario per esaminare i candidati nelle prossime settimane”.