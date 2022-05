Ieri in Molise 345 contagi e 93 guarigioni. In ospedale 2 decessi, 2 ricoveri, 1 dimissione e un trasferimento in Terapia Intensiva

bollettino 6 maggio

8 DIMESSI E 1 RICOVERO, SCENDONO A 23 I DEGENTI COVID

Meno 7 ricoverati in un sol giorno: buone notizie dal fronte ospedaliero (il Cardarelli di Campobasso) dove nei reparti Covid sono stati dimessi, tra ieri e oggi, ben 8 pazienti. 4 hanno lasciato l’Anziano Fragile (pazienti di Bojano, Campomarino, Isernia e Spinete) e gli altri 4 sono stati dimessi da Malattie infettive (si tratta di pazienti di Macchiagodena, Petrella Tifernina, San Giuliano del Sannio e San Martino in Pensilis). Di contro c’è stato un unico nuovo ingresso, relativo a un paziente anziano di Campomarino.

Al momento pertanto i ricoverati positivi al Sars-Cov-2 sono 23 (ieri 30): 11 sono assistiti in Malattie Infettive, 10 in Anziano Fragile e 2 in Terapia Intensiva. Di questi 23 pazienti 7 non si sono mai vaccinati.

233 NUOVI CASI MA OLTRE 350 GUARIGIONI

Sono in decremento rispetto a ieri gli attualmente positivi (ora esattamente 9.200, ieri oltre 9.300) perchè nelle ultime 24 ore ci sono stati 233 nuovi casi di positività ma altresì 351 guarigioni. I numeri assoluti più alti di contagio a Campobasso (36), Isernia (24) e Termoli (21) mentre per quanto riguarda le guarigioni se ne segnalano ben 76 a Riccia, 42 a Campodipietra, 26 a Jelsi, 24 a Termoli e 22 a Cercemaggiore.

IL MONITORAGGIO: INIZIA LA DISCESA DEI CASI MA MOLISE ANCORA 2° IN ITALIA DOPO ABRUZZO

L’incidenza settimanale – come certificato dal consueto report del venerdì di Iss e Ministero della Salute – si attesta a 559 casi per 100 mila abitanti, in calo rispetto ai 699 della precedente rilevazione. Risale di poco l’indice Rt che arriva a 0.96 rispetto allo 0.93 del precedente report. Per quanto riguarda l’occupazione dei letti (il confronto è tra 5 maggio e 28 aprile, ndr) sono in discesa (ma lieve) le terapie intensive: a livello nazionale il tasso è al 3.7% rispetto al 3.8% di 7 giorni fa. Scendono in maniera più importante i pazienti in Area non critica che si attestano al 14.5% rispetto al 15.6% della scorsa settimana.

In Molise invece la situazione è questa: la nostra rimane la seconda regione, dopo l’Abruzzo e proprio come la settimana scorsa, per la maggiore incidenza di casi ogni 100mila abitanti. Ma rispetto al periodo 22-28 aprile, in quello 29 aprile-5 maggio la stessa è scesa sensibilmente, passando da 949.6 a 757.4. Numeri comunque ben al di sopra della media nazionale, che come detto questa settimana si ferma a 559.

Superiori alla media nazionale anche i tassi di occupazione nei reparti covid: 16.5% quella nell’area non critica (in Italia 14.5%) e 5.1% (media italiana a 3.7%) quella nelle terapie intensive, dove sappiamo essere ricoverati 2 pazienti. Nel precedente monitoraggio invece era nulla la percentuale nelle terapie intensive ma superiore (al 22.7%) quella nei reparti covid ordinari.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia registrati 43.947 contagi per un tasso di positività del 14.5%. I decessi sono stati 125 (ieri 138) e risultano in calo i ricoveri: rispetto a ieri -6 nelle terapie intensive e -220 nei reparti covid ordinari.