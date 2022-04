Unica piattaforma del genere in Italia, 2mila consulenze, 300 professionisti coinvolti. Numeri importanti a un solo anno dal lancio. Qui si parla di Psycare, il sito online che supporta il lavoro degli psicologi fornendo strumenti telematici. E, cosa non da poco, una realtà che dà lavoro a otto persone sparse tra il Molise, l’Italia e la Spagna. Eccolo qui il primo bilancio tracciato dal Ceo di Psycare, Davide D’Angelo.

“E’ stato un anno davvero avvincente. Ci eravamo posti diversi obiettivi ambiziosi e siamo contenti di poter dire di averli raggiunti e siamo andati anche un po’ oltre le aspettative. Ma sappiamo di essere solo all’inizio del nostro percorso”. Niente male per la nuovissima realtà che ha radici tutte molisane.

Facendo lavoro di flash-back, ecco come è partito tutto: “Al momento siamo otto persone che lavoriamo ogni giorno. Ma collaborano con noi anche altri professionisti per lo sviluppo della piattaforma. Siamo partiti in tre un anno fa, grazie al supporto che ci ha dato l’azienda che ci è dietro, il gruppo è cresciuto e la speranza è di continuare ad aumentare per dare lavoro. Collaborano sia persone del posto che in giro per l’Italia, da Bologna, Lago di Garda, Valencia e Madrid. Quattro sul territorio”.

Ingegnere, quali sono gli obiettivi raggiunti e ancora da raggiungere e perché è nata la piattaforma?

“L’obiettivo principale era quello di costruire una piattaforma solida che consentisse ai professionisti della salute mentale di lavorare online come in studio, muovendoci su due direzioni. In primis, risolvere i problemi di tutti i giorni nell’esercizio della professione integrando strumenti che consentissero questo, come la possibilità di far firmare a distanza le persone, di essere una piattaforma assolutamente garante della privacy sui dati sanitari. Ma lavorando anche a obiettivi di medio-lungo termine, come per esempio l’integrazione di strumenti, ove possibile, che i professionisti utilizzano in studio applicandoli online per la psicologia. Volevamo far parlare di Psycare a livello nazionale e ci siamo riusciti. Tra l’altro nel mese scorso siamo stati ospiti di un importante webinar assieme a importanti relatori”.

Con chi avete stretto collaborazioni?

“Ci siamo mossi in particolare cercando di stringere partnership strategiche con gli Ordini regionali, partendo da quello del Molise, poi abbiamo stretto collaborazioni con l’ordine della Lombardia, a gennaio con la Calabria, a marzo con l’Emilia Romagna e qualche giorno fa con il Piemonte. Ci siamo fatti accompagnare anche da importanti partner strategici, con cui collaboriamo per cercare di massimizzare l’efficacia della terapia psicologica online. Poi abbiamo stretto collaborazioni di ricerca, come con il Dipartimento di psicologia dell’Università di Torino, viene sperimentata online per la prima volta in Italia la psicoterapia breve gruppale a distanza”.

Siete un unicum in Italia, è così?

“A livello nazionale la nostra è l’unica piattaforma specificamente dedicata alla psicologia online come strumento di lavoro”.

La richiesta di psicologia sembra aumentata negli ultimi anni?

“Vogliamo rendere semplice il lavoro degli psicologi. Il bisogno di supporto psicologico continua a crescere, c’è stato un boom di richieste negli ultimi due anni. Per dare manforte abbiamo in previsione di esportare il nostro modello in maniera più organica a livello nazionale. Come? Dando spazio nella nostra piattaforma ai professionisti che decideranno tariffario, come personalizzare il setting, come prendere in carico il paziente”.

Numeri interessanti e importanti toccati in soli dodici mesi di attività. Nel complesso, sono state effettuate più di duemila consulenze psicologiche, utilizzano la piattaforma oltre trecento professionisti. Ma non ci si ferma certo: “Vogliamo continuare a sviluppare per i professionisti per il lavoro di tutti i giorni, trasportare alcuni strumenti dello studio online. Abbiamo iniziato a collaborare con alcuni centri clinici offrendo strumenti ad hoc a queste strutture, c’è un occhio di riguardo per il welfare aziendale, studiando soluzioni personalizzate per le aziende che vogliono integrare servizi della salute mentale per propri dipendenti o lavoratori”.

E Psycare è anche green: “Teniamo al tema della sostenibilità – conclude Davide D’Angelo –. Ecco perché vogliamo compensare la Co2 emessa dai nostri server piantando alberi. Ad ogni sottoscrizione nella piattaforma prevediamo attraverso il nostro partner di piantare un albero”.