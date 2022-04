Villetta Flora, a Campobasso, non è solo un piccolo scrigno in stile liberty al centro della città. Ma anche la principale fermata degli autobus urbani che da lì partono e arrivano servendo una utenza di pendolari generalmente anziana. Ecco perché lo stato della pavimentazione rappresenta un vero pericolo per chi aspetta il pullman.

“Ci si inciampa molto facilmente, è un disastro, ne conosco di persone che qui sono cascate! – ci racconta il signor Angelo, pensionato ed ex insegnante del capoluogo – Dovrebbero riparare le mattonelle sconnesse perché ci si può far male e a una certa età le scivolate a terra possono essere davvero rovinose”.

Per di più con le piogge o la neve e il ghiaccio sulla pavimentazione si crea un effetto saponetta molto insidioso.

A metà febbraio l’assessore ai Lavori pubblici di Palazzo San Giorgio, Giuseppe Amorosa, rispondendo in consiglio comunale ad un’interrogazione della consigliera Bibiana Chierchia, aveva garantito ingenti risorse per il problema della buche nell’asfalto e i marciapiedi di Campobasso.

L’ultima volta che il capoluogo si è dato una ‘rinfrescata’ è stato in occasione della visita di papa Francesco quasi otto anni fa. Il 2022 dovrebbe essere l’anno della svolta per l’attuale amministrazione 5 Stelle con interventi di rifacimento e manutenzione per circa 725 mila euro.

Luglio 2022 dovrebbe essere la data di apertura dei cantieri come abbiamo raccontato in questo articolo del 23 febbraio scorso

A peggiorare la situazione, poi, anche la recente ondata di maltempo che si è abbattuta tra fine febbraio e i primi giorni di marzo come evidenziato dal consigliere comunale Mario Annuario (FdI) che ha sollecitato l’assessore Amorosa affinché si acceleri sulle procedure per rimettere in sesto strade e marciapiedi.

Ma quella di villa Flora resta una situazione da affrontare, forse, con più impellenza dato il passaggio molto frequente di anziani su quel marciapiede per salire sui pullman della Seac.