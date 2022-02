Arrivano le risorse necessarie per rimettere a nuovo strade e marciapiedi di Campobasso. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici di Palazzo San Giorgio, Giuseppe Amorosa, rispondendo in consiglio comunale ad un’interrogazione della consigliera Bibiana Chierchia.

Il problema delle buche, dell’asfalto deteriorato e dei marciapiedi impraticabili è di vecchia data per la città capoluogo. Gli ultimi interventi urbani in tal senso risalgono infatti all’arrivo di Papa Francesco, quando la città fu sottoposta ad una manutenzione d’urto per accogliere il Santo Padre e ai lavori eseguiti poco prima della scadenza del mandato da sindaco di Antonio Battista finanziati con l’accensione di mutuo.

Quest’anno, ha risposto in aula l’assessore Amorosa, sono previsti azioni di rifacimento e manutenzione per circa 725.000 euro.

I lavori avranno la durata massino di un anno e saranno eseguiti con una procedura che consentirà di agire con più celerità perché non sono stabiliti a priori i lavori da eseguire, bensì gli stessi verranno definiti di volta in volta, secondo le necessità che saranno segnalate dalla comunità.

Con un accordo quadro sono “in corso di affidamento i lavori – ha spiegato – per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi per l’importo complessivo di 200 mila euro. E’ in corso l’affidamento dei lavori per un importo complessivo pari ad euro 400 mila euro che verranno finanziati con istituzione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, esaminati anche in Commissione. La Legge di bilancio dello Stato ha previsto per il Comune di Campobasso per l’anno 2022 un contributo pari a 125 mila euro, finalizzato proprio alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, sono state avviate le procedure per gli adempimenti affinché i lavori possano iniziare entro il 30 luglio 2022”.

“Gli interventi da eseguire – ha concluso l’assessore – sono oggetto di una attenta ricognizione dei tratti stradali e dei marciapiedi maggiormente deteriorati, da parte del competente settore Ufficio Tecnico comunale che, in aggiunta, filtra nella giusta considerazione le segnalazioni inoltrate dai cittadini.”