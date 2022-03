Dopo le piogge anche gli incendi a Rio Vivo

Il fumo nel tardo pomeriggio di oggi – 9 marzo – ha spinto decine e decine di persone ad allertare i vigili del fuoco. Le fiamme hanno divorato le cannucce che caratterizzano la vegetazione di Rio Vivo, nella zona dove anche la scorsa estate si sono verificati incendi.

Quello di oggi non ha messo in pericolo l’incolumità delle persone anche perché gli uomini del distaccamento di Termoli sono arrivati tempestivamente e hanno utilizzato due autocisterne di acqua, una da 7000 litri e l’altra da 3000 litri circa, per spegnere l’incendio evitando che le fiamme saltassero la strada e arrivassero vicino alle abitazioni.

Allertati anche i residenti della zona, molti dei quali sono usciti dalle loro abitazioni per seguire le operazioni di spegnimento del fuoco spinto dal vento. Si tratta di un rogo che ha destato alcuni punti interrogativi più che altro per le condizioni atmosferiche non favorevoli al fuoco in seguito a piogge abbondanti dei giorni scorsi. Ma la vegetazione selvaggia e senza manutenzione unita al tipo di vento che oggi soffia sulla costa hanno creato il mix ideale per una nuova emergenza. L’intervento è iniziato intorno alle 17:30.