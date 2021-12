“Ancora una volta l’Asrem, ignorando l’ordinanza del Tar Molise e la diffida del Sindaco del Comune di Termoli Francesco Roberti, ha reiterato la sospensione del servizio h24 di Emodicamica dell’ospedale San Timoteo”: il Comune di Termoli fa sapere, con questo esordio coerente con quanto già chiarito in sede di conferenza stampa qualche giorno fa, che è stato necessario depositare un nuovo ricorso urgente contro “l’ennesima condotta illegittima dell’azienda sanitaria che, evidentemente, continua a mettere a repentaglio la vita degli utenti ricompresi in un bacino di oltre centomila abitanti e senza rendersi conto della indispensabilità del servizio di Emodinamica h24 presso l’ospedale San Timoteo di Termoli”.

All’indomani dell’udienza davanti ai giudici del Tribunale Amministrativo, infatti, è stata resa nota la turnazione che copre le due settimane di dicembre dal 16 al 31. A dispetto di quanto Asrem, attarverso il legale, aveva garantito in aula (e cioè che dal 16 i turni sarebbero stati coperti e il servizio di Emodinamica ripristinato), ci sono oltre 70 ore senza copertura, anche perchè in Emodinamica ci sono soltanto due cardiologi emodinamisti e due infermieri, e nessun “rinforzo” è stato mandato da Campobasso, nemmeno in via provvisoria o d’urgenza.

Il risultato è che il reparto salvavita, dove si curano casi di infarto e ictus e si interviene sulle patologie tempo-dipendenti del sistema cardiovascolare, contina a funzionare a singhiozzo, aprendo a un maggior rischio di morte o aggravemnto della malattia per quei residenti bassomolisani che dovessero aver bisogno urgente di cura durante le fasce orarie di chiusura del reparto.

La Asrem, chiarisce l’ufficio stampa del sindaco Roberti, ha esercitato una condotta illegittima perseverando nella mancata copertura dei turni per garantire un servizio h24. “Lo ha fatto, addirittura, con provvedimento del 14 dicembre, ovvero prima ancora della dichiarazione ufficiale in sede di udienza con la quale, per mezzo del suo legale, l’Asrem aveva assicurato che iIl servizio con decorrenza dal giorno 16.12.2021 sarà attivo per il periodo del mese di dicembre”.

Così non è stato e ora l sindaco Roberti e la sua maggioranza, a titolo personale, sono stati nuovamente costretti a rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise depositando questa mattina un nuovo ricorso urgente acurato dai legali Pino Ruta e Massimo Romano, che stanno anche valutando un’azione più incisiva sul piano penale in considerazine che la turnazione della seconda metà di dicembre, che di fatto reitera il pericolo di vita e salute della popolazione, è stata strategicamente omessa dagli atti al vaglio dei magistrati.

seguno aggiornamenti