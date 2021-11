Uno ‘strato’ puzzolente di escrementi di piccione, una ‘bomba’ dal punto di vista igienico in una zona della città capoluogo popolata da tante famiglie. Tornano a chiedere l’intervento dell’Istituto autonomo case popolari i residenti di una delle palazzine di Fontanavecchia, a Campobasso. Il guano ricopre un balcone di uno degli appartamenti attualmente disabitato che è diventato una sorta di ‘rifugio’ per i volatili.

Era già avvenuto in passato: lo scorso anno dallo stesso condominio era stato lanciato un appello per chiedere allo Iacp di pulire l’immobile. I cittadini, esasperati e amareggiati, hanno nuovamente contattato la nostra redazione per segnalare il problema e lanciare un altro grido d’aiuto rispetto ad una situazione incresciosa.

“Qui ci viviamo ed è uno schifo: il balcone di una delle case è coperto dal guano di piccioni”, sottolinea un residente raccontando la situazione di degrado. L’uomo non nasconde la preoccupazione legata al rischio per la salute delle persone che abitano negli altri alloggi. “Ci sono dei bambini, io ho una figlia di due mesi. Temo che si ammali perchè ci sono gli escrementi dei piccioni. Lo Iacp deve intervenire, come ha fatto anche lo scorso anno”. Il guano e i resti dei volatili morti infatti possono essere veicoli di oltre 60 tipologie malattie infettive come la salmonellosi, la criptoccocosi o la toxoplasmosi.

L’anno scorso Iacp è intervenuto e nel giro di un paio di giorni ha ripulito e bonificato il balcone. Speriamo che la risposta alle sollecitazioni dei residenti sia rapida anche questa volta.