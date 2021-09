Chissà se riusciranno a fare concorrenza al famosissimo fast food americano: gli otto posti assegnati ad altrettanti operatori commerciali saranno ricavati nel parcheggio di San Giovannello, ossia proprio di fronte al McDonald’s che tanto piace ai più giovani e a poca distanza dal centro commerciale ‘Centro del Molise’.

L’avviso per assegnare le postazioni è stato pubblicato ieri – 3 settembre – dall’amministrazione comunale e tra le finalità ci sono “la promozione e il rilancio delle imprese che svolgono il commercio su aree pubbliche nel settore della somministrazione e nel settore alimentare, che non siano assegnatarie di posteggi nei mercati comunali o di posteggi extra mercatali”.

In pratica l’iniziativa si rivolge agli ambulanti che nell’ultimo anno e mezzo, a causa della pandemia, non hanno potuto lavorare e che quindi, in caso di via libera da parte degli uffici comunali competenti, potranno allestire uno stand per vendere i propri prodotti. Quali generi alimentari sarà possibile trovare? Dalle castagne alle noccioline americane (quelle che a Campobasso si chiamano nocelle), dal mussill (la carne di vitello a pezzi e venduta nelle apposite vaschette) alla pampanella fino alla porchetta. Quella di San Giovannello insomma potrebbe diventare quasi un’area dedicata allo street food locale.

In dettaglio, comunicano dal Municipio, “destinatari dell’avviso sono gli operatori del commercio su aree pubbliche del settore della somministrazione e del settore alimentare che nei due anni antecedenti l’emergenza pandemica da Covid-19, segnatamente anni 2018 e 2019, abbiano usufruito di permessi unici rilasciati dall’Ufficio Commercio su Aree Pubbliche per posteggi extramercatali in occasione di feste, festività religiose e/o sagre rionali e di contrada”.

Invece “sono esclusi dalla selezione quegli operatori che nelle annualità 2020 e 2021, abbiano usufruito in tali settori e per le medesime feste di permessi temporanei di qualunque periodicità. Sono inoltre esclusi i concessionari di posteggi mercatali o extramercatali del settore alimentare e della somministrazione”.

Inoltre, gli ambulanti dovranno possedere automezzi muniti di registrazione sanitaria come prevede il Regolamento CE 852/2004.

Entro il 7 settembre, alle 12, si può presentare la domanda di partecipazione (compresa di bollo) indirizzata al Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive, a mezzo raccomandata A/R (con avviso di ricevimento) oppure la richiesta può essere consegnata direttamente all’Ufficio del Protocollo. Si può anche spedire una pec a comune.campobasso.protocollo@pec.it. Alla domanda deve essere allegato copia del documento di riconoscimento valido e una visura camerale aggiornata dell’impresa (non inferiore a sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda). L’avviso pubblico e il modello di domanda sono scaricabili dal sito web del Comune di Campobasso.

E poi chissà chi vincerà la ‘sfida’ tra i consumatori, se attirerà più il Big Mac o il mussill.