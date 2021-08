L’allarme è stato lanciato intorno alle 13:20 quando qualcuno si è accorto della colonna di fumo che si alzava dalla pineta di Monteverde di Vinchiaturo. Diversi cittadini del paese e lo stesso sindaco Luigi Valente hanno preso d’assalto il centralino della sala operativa del 115 per chiesto l’intervento dei pompieri per arginare l’incendio che rischia di distruggere diversi ettari di vegetazione e bosco: è il vento a destare le maggiori preoccupazioni, a creare le maggiori incognite sulla propagazione delle fiamme, oltre alle alte temperature che stanno rendendo ‘bollente’ l’aria anche nelle aree più interne della nostra regione.

Il rogo ha già incenerito una parte importante della vegetazione della contrada, interessando un’area che si trova ad un’altitudine di circa mille metri sul livello del mare, non molto distante dalla cava di pietra e dalla rotatoria delle 4 Via Nove, nel primo giorno di una settimana in cui sono state previste temperature record.

Subito i mezzi dei vigili del fuoco sono giunti sul posto per spegnere l’incendio che ha minacciato anche un’abitazione di campagna spaventando comprensibilmente anche i proprietari della stessa. Tuttavia, le condizioni meteo non agevolano le operazioni di spegnimento da parte dei ‘caschi rossi’, impegnati su vari fronti oggi (9 agosto) come ieri, quando un ampio fronte di fuoco ha devastato la vegetazione di Campomarino e una parte del bosco di Montecilfone, oltre che il centro raccolta rifiuti di Ururi.

Senza dimenticare il gravissimo incendio che domenica 1 agosto ha incenerito la pineta di Vallona e sfigurato una parte della costa molisana.

“L’intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale”, le parole del sindaco Valente contattato da Primonumero. Dopo poco meno di due ore lo stesso primo cittadino ha annunciato che “l’emergenza è rientrata. Ringrazio i cittadini che hanno prontamente segnalato, la vigilessa del Comune, ma soprattutto i Vigili del Fuoco che sono arrivati prontamente, malgrado le numerose segnalazioni in atto”.

Nel giro di una decina di giorni, quindi, Monteverde è interessata di nuovo dai roghi: la notte dello scorso 30 luglio un vasto rogo ha distrutto 25 ettari di vegetazione in un’area non molto distante dal santuario della Madonna, in territorio di Mirabello. In quell’occasione il fuoco venne innescato in due punti diversi ad un quarto d’ora di distanza. E anche la causa del rogo scoppiato oggi potrebbe essere riconducibile alla mano dell’uomo.