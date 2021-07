In territorio di mirabello

Brucia la collina di Santa Maria di Monteverde: nella notte a fuoco 25 ettari di vegetazione

Gli uomini del Comando provinciale di Campobasso hanno impiegato ore per spegnere l'incendio: impegnati due squadre e sei automezzi in un'area non molto distante dall'antico santuario. "Il fuoco è partito in due punti diversi e allo stesso orario, tra le 23.45 e mezzanotte", la ricostruzione che fa il sindaco di Mirabello Angelo Miniello presente sul posto assieme ai Carabinieri.