Come si temeva, sono arrivati puntuali gli incendi. Corri corri generale e panico tra la gente. Le situazioni più gravi a Campomarino Lido, che rivive l’incubo di una settimana fa, e in un’ampia area nel bosco di Montecilfone. Ma a preoccupare al momento c’è soprattutto la situazione sulla ss16. Un incendio molto esteso che sta impegnando diverse squadre dei vigili del fuoco. In particolare, al km 552, si sta lavorando per mettere in sicurezza il distributore Tamoil.

Il vasto incendio che sta interessando Campomarino si è spostato infatti sul costone della Statale 16 che collega la zona del Lido con il paese. Particolarmente preoccupante la situazione sul costone che sovrasta il distributore di carburanti dove le fiamme hanno circondato la struttura e i vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre per cercare di arginare le fiamme che avanzano.

A metà pomeriggio un vasto rogo ha interessato Montecilfone dove è entrato in azione un canadair oltre a squadre di terra dei Vigili del fuoco. E in paese è stato evacuato l’hotel Masseria Grande ma ora la situazione sembra stia tornando alla normalità. Sono andati bruciati inoltre alcuni mezzi che stanno lavorando al cantiere per il metanodotto, che attraversa appunto il bosco Corundoli.

Ma è tornato l’incubo anche a Campomarino Lido, devastata dai roghi di appena una settimana fa. Sempre nella zona del Lido, ecco nuovi incendi che stanno destando parecchia apprensione.

Il fuoco lambisce le abitazioni al Lido e si rinnovano scene di panico tra le persone. Diverse persone sono state fatte evacuare in via Amendola, la zona vicina ai residence e ai camping.

Un inferno di fumo e fiamme nella zona vicino al cavalcavia di Campomarino. L’incubo si ripete.

Le fiamme si sono sviluppate con molta probabilità nei pressi della ss 16. Da lì si sono spostate lungo la ferrovia.

Ma il fumo è arrivato anche in paese. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni XXIII perché il fuoco si è spostato verso le prime case di Campomarino paese. Anche lì in tanti sono scesi in strada in comprensibile stato di apprensione

E risulta chiuso un tratto autostradale per via dell’incendio di un auto. Il tratto chiuso tra è quello tra Vasto Nord e Vasto sud. Entrata consigliata verso Pescara: Vasto Nord. Entrata consigliata verso Bari: Vasto sud.

Chiuso anche un tratto della ferrovia adriatica. Il traffico è sospeso tra Termoli e Foggia per un incendio sulla sede ferroviaria tra Campomarino e Chieuti, dalle 17 circa.

Richiesto l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

Seguono aggiornamenti