I vini molisani alla conquista di Londra. Buoni riscontri per il tour britannico di Scott Barden ed Ewa Wojtowicz, ideatori dell’attività Vine&Soul che promuove percorsi turistici enogastronomici e lezioni di yoga ai visitatori britannici in Molise.

Nelle scorse settimane la coppia che da qualche tempo vive in Molise dopo aver lasciato Londra, è tornata per un breve periodo in Gran Bretagna dopo le restrizioni degli scorsi mesi.

“Abbiamo organizzato un evento per i londinesi – raccontano – e promosso la regione Molise come produttrice di ottimo vino, ottimo cibo e come luogo perfetto per le vacanze e le degustazioni di vini”.

Il pubblico londinese ha quindi potuto assaporare e degustare alcuni dei migliori prodotti della cantina Campi Valerio di Monteroduni. “I vini sono stati molto apprezzati e tanti dei presenti hanno avuto l’occasione di scoprire dove si trova il Molise” riferiscono i due, al rientro in Molise dopo un’esperienza entusiasmante. Scott ed Ewa, lui inglese e lei polacca, hanno deciso di mollare la loro vita precedente a Londra e di vivere a Guglionesi, dove lui commercia nel campo dell’enologia e le insegna yoga, in un perfetto connubio fra vita all’aria aperta e contatto con la natura.

Una volta tanto quindi il Molise si è scoperto come terra capace di accogliere nuovi residenti e non più un luogo dal quale molti fuggono. Quella di Londra è stata quindi una ottima opportunità per promuovere la nostra regione e per attirare ancora nuovi turisti in futuro.

La serata londinese è stata organizzata nel locale Bottle and Blade, gestita da un imprenditore italiano di Ancona che ha preparato per l’occasione piatti a base di tartufo molisano, importati proprio da Ewa e Scott.

“Le persone erano molto entusiaste di scoprire una nuova regione e una nuova varietà di vini – testimoniano Ewa e Scott -. Un paio di sommelier sapevano già dov’è il Molise, una cosa molto carina e tutti erano molto curiosi delle offerte di Campi Valerio. I vini sono stati accolti molto bene e abbiamo ricevuto ottimi riscontri. La gente sta già chiedendo quando potremo fare il prossimo evento. L’atmosfera generale, come ha sottolineato uno degli ospiti, era molto europea e divertente”.

Tramite la pagina Instagram di Vine&Soul e via sms, i due molisani d’adozione hanno ricevuto complimenti e richieste per altri eventi simili.