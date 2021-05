Campobasso

Sconcerto tra i genitori e il personale docente delle elementari di via Sant'Antonio dei Lazzari ancora bersaglio dei malviventi: già in passato l'edificio è stato al centro di altri furti. La dirigente scolastica ha chiuso il plesso e deciso di sospendere le lezioni per consentire la sanificazione degli ambienti. Indagini in corso della Polizia