Una giovane coppia è stata arrestata dai finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Termoli dopo essere stata trovata in possesso di una notevole quantità droga.

I tuoi giovani, un uomo e una donna conviventi e insospettabili, sono stati fermati a un posto di blocco durante il quale hanno mostrato da subito un certo nervosismo che ha destato sospetti ai finanzieri operanti.

Dalla perquisizione è emerso il ritrovamento di 160 grammi tra hashish e marijuana così che le Fiamme Gialle hanno proseguito il controllo nell’abitazione dei due trovando un bilancino di precisione, un coltello per il taglio della droga e altro materiale per il confezionamento. Per i due è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione svolta martedì scorso si inserisce nel costante controllo del territorio operato dalle Fiamme Gialle è ancora più rafforzato per le festività di Pasqua.