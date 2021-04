NESSUNA VITTIMA NEL GIORNO IN CUI IL MOLISE TORNA GIALLO

Non ci sono vittime da covid-19 oggi in Molise, un segnale di speranza nel giorno in cui si apprende che da lunedì 26 aprile la nostra regione tornerà in zona gialla, sebbene gli indicatori nell’ultimo periodo siano peggiorati. Il numero complessivo dei decessi ha registrato un forte decremento, e per il bollettino della Asrem è fermo a 467. Dai dati che Primonumero ha sempre pubblicato, lo ricordiamo ancora una volta, con monitoraggi costanti, ci sono però circa 30 pazienti deceduti nelle case di riposo o a domicilio in più.

TASSO POSITIVITÀ AL 10.1%: MALE CAMPOBASSO, BOJANO E VINCHIATURO

Se da un lato, quello relativo alle morti appunto, la situazione è in netto miglioramento, per quanto riguarda le nuove diagnosi da Sars-Cov-2 il Molise registra anche oggi un tasso di positività elevato: 10.1%. Ci sono 46 nuove diagnosi di infezione che si concentrano tra il capoluogo di regione (+9), Bojano (+11), ma anche Vinchiaturo e Termoli, che segnano +6. I tamponi refertati sono 454 e il numero dei casi attualmente positivi è di 656, 517 dei quali residenti nella provincia di Campobasso e 137 in quella di Isernia.

TERAPIE INTENSIVE FERME A 13 PAZIENTI, 2 RICOVERI IN INFETTIVE

Restano stabili le terapie Intensive del Molise, con 9 pazienti intubati al Cardarelli, 2 al Gemelli e 2 al Neuromed. Le persone ricoverate invece in Malattie infettive sono 41, 2 delle quali (provenienti da Campobasso e Castel San Vincenzo) trasferite in ospedale nelle ultime ore. Le altre strutture regionali non ospitano pazienti covid nelle sub-intensive, compreso il San Timoteo di Termoli che continua ad essere covid free. Oggi non ci sono state dimissioni nei trasferimenti di reparto o di ospedale.

24 GUARITI

Sono 24 i guariti, 5 dei quali a Campobasso, 3 a Matrice (altro comune che nelle ultime settimane ha sofferto una situazione epidemiologica grave) 3 a Termoli. Gli altri sono distribuiti in oltre 10 comuni del Molise.

VACCINI, DA 3 GIORNI MOLISE SOTTO LA QUOTA FISSATA DA FIGLIUOLO

Resta anche oggi sotto la quota prefissata dal commissario Francesco Paolo Figliuolo di 2mila somministrazioni al giorno la campagna vaccinale del Molise. Da tre giorni infatti la nostra regione si attesta fra le 1.600 e le 1.700 iniezioni di farmaco anti covid-19. Secondo l’aggiornamento disponibile alle 18, e suscettibile di qualche piccola variazione, sono state effettuate oggi 1.765 somministrazioni che portano il totale a quota 104.368, una percentuale dell’89,9% rispetto alle 116.035 dosi consegnate. Attualmente, stando a quanto riporta il sito regionale della campagna di vaccinazione, i preparati Janssen della casa farmaceutica Johnson&Johnson non sono stati ancora inoculati in Molise.

GUERRA SULLE MASCHERINE PER CHI HA CONCLUSO CICLO VACCINALE

Gli esperti sono divisi dopo il parere dell’ECDC che ha aperto alla dimissione di mascherine e distanziamento fra chi ha concluso il ciclo vaccinale e frequenta persone che a loro volta hanno concluso lo stesso percorso. Non tutti sono d’accordo.

I DATI NAZIONALI

Sono 14.761 i casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 315.700 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 4,7%. Ieri c’erano stati 16.232 casi a fronte di 364.804 test (tasso di positività al 4.4%). Le vittime oggi sono state 342, ieri erano state 360.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid, quelli in terapia intensiva oggi segnano un -42 (ieri -55) mentre quelli nei reparti ordinari registrano un -654 (ieri -690).

