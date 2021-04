Sta facendo discutere il pronunciamento dell’ ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che “libera” chi si è vaccinato dall’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. Sono state pubblicate le linee guida – ancora provvisorie e non ancora recepite dai Paesi tra cui l’Italia – del Centro europeo, che si basano su una valutazione del rischio di contagio e infezione da coronavirus e stabiliscono che “le persone che hanno concluso il percorso vaccinale potranno evitare di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento quando stanno insieme”.

Si tratta di un punto sul quale gli esperti si sono già divisi parecchio. Allentare le misure o continuare sulla strada rigida delle restrizioni per la popolazione vaccinata? Tra i maggiori sostenitori del “permissivismo” ora avallato dall’ECDC c’è Roberto Burioni, del San Raffaele di Milano, che su Twitter ha commentato: “Oggi è una grande giornata. ECDC finalmente ci dice che tra vaccinati possiamo stare senza mascherina e abbracciarci”. L’immunologa Antonella Viola sulla stessa linea di pensiero, ma non tutti sono d’accordo.

Il dubbio principale riguarda infatti l’incertezza sui tempi di immunità dall’infezione e il rischio di trasmissibilità delle varianti, non essendo noti i dati reali di quanto ci si infetti. Teoricamente una persona vaccinata potrebbe essere infettata pur senza sviluppare la malattia. Il virus presente nell’organismo di una persona vaccinata può contagiare chi non ha fatto ancora il vaccino? Per ECDC si tratta di un rischio ridottissimo, allineato a quanto già detto all’inizio di marzo dal CDC americani (Center for disease control and prevention), che aveva aperto alla possibilità, per piccoli gruppi di persone vaccinate, di tornare a riunirsi anche al chiuso senza mascherina e senza distanziamento, stabilendo tuttavia che le stesse persone dovranno continuare a mettere in atto tutte le strategie di mitigazione del rischio nei luoghi pubblici.

Il Ministero della Salute per il momento avverte: “Anche dopo essersi sottoposti alla vaccinazione si dovrà continuare a osservare le buone pratiche di prevenzione e protezione attualmente previste, come indossare la mascherina, lavare spesso e accuratamente le mani e mantenere il distanziamento fisico. Questo finché i dati sull’immunizzazione non evidenzieranno con certezza che oltre a proteggere sé stessi il vaccino impedisce anche la trasmissione del virus agli altri e si arriverà a superare la pandemia in atto”.