Anche Guglionesi entra nella classifica della decima edizione del censimento ‘Fai. I luoghi del cuore’, ovvero la lista dei luoghi italiani da non dimenticare. I voti sono stati tantissimi in tutta Italia: oltre due milioni e trecentomila hanno voluto dimostrare il loro amore per il patrimonio culturale e ambientale italiano: il miglior risultato di sempre per il censimento del Fai.

Una partecipazione sorprendente che nell’anno del dramma del Covid-19 si carica di significato e racconta di un’Italia coesa, vitale e fiera delle proprie bellezze, che guarda al futuro con speranza, nonostante tutto.

Si diceva di Guglionesi, ebbene il centro bassomolisano ha partecipato con due ‘luoghi del cuore’, ovvero la bellissima villa comunale di Castellara che si è classificata al posto numero 849 e la Chiesa di San Nicola di Bari, quattro posizioni più giù. Oltre una trentina di voti in totale.

Nel Molise da sottolineare il decimo posto in assoluto del Museo dei Misteri di Campobasso che ha ottenuto ben 21.988 voti.