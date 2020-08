Parte nel pomeriggio la storica avventura della Magnolia Campobasso in serie A1. Raduno e primo giorno di lavoro al PalaVazzieri per il roster a disposizione di Mimmo Sabatelli, per ora privo delle giocatrici straniere.

Il coach campobassano, che ha svolto un ottimo lavoro nei tre anni di A2, ha ricaricato le cartucce all’ombra del Matese. Una settimana di vacanza a Campitello. Accese sfide di doppio a tennis e lunghe partite di burraco (perdere non gli piace neanche con le infradito ai piedi), niente basket attivo, la sua passione innata, meglio parcheggiare in garage la palla a spicchi, Sabatelli ha fatto ‘lavorare’ il telefono tra una chiacchierata sul mercato e una sulle prospettive di un campionato che presenta alcune incognite sul piano organizzativo.

“C’è grande entusiasmo – ci ha detto nella video intervista che vi proponiamo – siamo pronti e vogliamo fare il massimo. L’obiettivo è fare bene” frase di circostanza, ma non troppo, perché è difficile sbilanciarsi di più nell’anticipare una prima volta tanto attesta dai campobassani. “Non saremo al completo alla ripresa, ma c’è tanta voglia e curiosità. Raggiunto un obiettivo così importante, vogliamo essere sereni e capire dove possiamo arrivare”.

Sulle responsabilità che incombono nel ruolo di guida di un team di serie A1 si dichiara pronto: “Ringrazio la società per la squadra che mi ha messo a disposizione, siamo nuovi e quindi dovremo fare esperienza. Sono convinto che faremo un buon campionato, dove arriveremo, poi, lo vedremo alla fine”.

Intanto, mentre parte il precampionato, i tifosi dei ‘fuori d’acciaio’ sono in trepida attesa. Vogliono godersi lo spettacolo, vogliono trascinare la squadra come hanno sempre fatto finora, vogliono fare la propria parte sottoscrivendo gli abbonamenti. Ma il 2020 è l’anno dei timori e degli interrogativi.

Impossibile lanciare la campagna abbonamenti prima che Governo, Regioni, Lega e Federazione prendano la decisione definitiva sulle misure anti Covid. Al momento si giocherebbe senza spettatori, perché (dal 1 settembre a prossima decisione) si stabilisce con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dell’8 agosto) che gli eventi e le competizioni sportive – riconosciute di interesse nazionale e regionale dal Coni e dalle rispettive Federazioni – sono consentiti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocollo emanati dalle Federazioni sportive nazionali, al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus Covid 19.

Tuttavia, il campionato di basket partirà a ottobre, quindi bisognerà capire come oscillerà la linea dei contagi. Il Decreto è meno stringente per gli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

La speranza è che tale ultima determinazione possa estendersi anche ai campionati di livello nazionale, che è anche l’auspicio di Lega e Federazione Basket le quali lavorano in tal senso. Tifosi e Magnolia non vorrebbero perdersi di vista, bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire come andrà a finire.