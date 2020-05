Il Molise diventa caso nazionale: così la regione con meno contagi d’Italia inverte la tendenza

“I tre giorni del condor, anzi: del pipistrello – scrive Open, il giornale online fondato da Enrico Mentana – I tre giorni che cambiano il mondo sonnacchioso del Molise con la tempesta dei numeri, piombati a fiaccare le speranze di baristi, ristoratori, commercianti. E a scioccare le Istituzioni: come diavolo è possibile?”

“ll caso Molise: così un funerale rom ha invertito la tendenza nella regione con meno contagi d’Italia” il titolo dell’articolo, una storia legata al Covid che arriva da un pezzettino “dimenticato” d’Italia che ora registra una vetrina nazionale di sicuro non auspicata né piacevole.

“70 nuovi contagi in meno di 50 ore, che per una regione di nemmeno 300mila abitanti dove fino a qualche giorno fa il numeri degli attuali positivi non arrivava a 200, equivale a un bollettino di guerra”. (L’ARTICOLO DI OPEN)

Il cluster rom di Campobasso, finora 72 positivi su una comunità di 300 persone, già allargatosi a Vasto (Abruzzo) dove una famiglia rom ha contratto l’infezione per aver partecipato al contestato corteo funebre dello scorso 30 aprile, oggetto di diversi articoli in cronaca nazionale.

Non solo Open.

BlitzQuotidiano pubblica il video: “Coronavirus Campobasso, 22 positivi dopo giorni di contagi zero: colpa di un funerale rom”.

Molise, 22 nuovi casi dopo giorni senza contagi: sotto accusa un funerale a Campobasso è il titolo del servizio di FanPage (leggi qua). “Impennata di casi positivi al Coronavirus a Campobasso con un nuovo cluster dopo giorni con zero contagi in Molise. Sono 22 quelli accertati nelle ultime ore e riguardano tutti appartenenti alla comunità Rom: il contagio potrebbe essere avvenuto a seguito del decesso di un loro familiare seppellito il 30 aprile scorso, in pieno lockdown”.

Solo alcuni esempi, altri se ne potrebbero aggiungere come Unione Sarda: Lo strano caso del Molise: da quasi “Covid free” ai 65 casi in tre giorni. L’articolo (Leggi qua) menziona un esperto molisano che lavora a Berlino, Andrea Palladino, che avverte: “Tamponi a tappeto in città, o si rischia di arrivare a mille casi prima di fine maggio”.

