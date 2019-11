Droga e banconote false in negozio, incastrato giovane commerciante

Quando ha visto i carabinieri, ha subito provato a disfarsi della droga che aveva con sè. Si trattava di una dose di cocaina, come accertato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bojano che in quel momento erano impegnati nei servizi perlustrativi sul territorio.

Il giovane, titolare di un’attività commerciale, stava passeggiando per strada quando ha notato la “gazzella” e con un gesto fulmineo ha tentato di disfarsi di un piccolo involucro termosaldato che conteneva la sostanza stupefacente nascondendolo sul marciapiede.

Ma non è finita qui: il suo atteggiamento irrequieto ha spinto i carabinieri a perquisire la sua abitazione – dove è stata ritrovata altra modica quantità di droga, in questo caso marijuana – che nella sua attività commerciale. Qui addirittura i militari hanno trovato due banconote da 20 euro, che per fattezze e colorazione non somigliavano a quelle vere: erano soldi falsi, come accertato successivamente da un controllo effettuato presso la Banca d’Italia.

Le banconote sono state sequestrate. Per il ragazzo, invece, è scattata da un lato la denuncia per detenzione e spedita di banconote fale e dall’altro la segnalazione al prefetto del capoluogo per la sanzione amministrava in tema di sostanze stupefacenti.

“In ragione del periodo e delle segnalazioni che giungo all’utenza di emergenza 112 – si legge in una nota dell’Arma – il Comando Compagnia sottolinea ancora una volta come la tempestività delle informazioni possa garantire una più incisiva attività preventiva e/o direzionarla nelle zone con maggiori sofferenze”.