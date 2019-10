La terra trema ancora in Molise: scossa di magnitudo 3.0 nella notte

Un grosso spavento per “adepti” dell’insonnia e delle ore piccole, così come per quanti, ieri, si trovavano a far rientro dai bagordi di un giovedì qualunque. Almeno all’apparenza. Perché la terra ha tremato di nuovo, in Molise. Alle 02.36 della notte scorsa, infatti, un sisma di magnitudo 3.0 ha interessato la nostra regione: la scossa, con epicentro rilevato nel comune di Ripabottoni, è stata avvertita anche nei centri limitrofi e a Campobasso.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ad un profondità di 26 km.

Non si registrano, almeno al momento, danni a persone o cose, ma la paura intanto ritorna arcigna. E bussa alla porta di questa terra, riportando inevitabilmente alla mente gli spettri di un altro ottobre: quello del 2002 e di ferite impossibili da rimarginare.