Secondo incontro in due giorni, a dimostrazione che i sindaci stavolta non intendono mollare la presa per il bene dell’ospedale San Timoteo. Così dopo il primo summit di giovedì in municipio, a Petacciato, nel tardo pomeriggio di oggi 21 giugno, diversi sindaci del Basso Molise si sono confrontati con medici e dirigenti dell’Asrem in Comune, a Termoli.

In sala consiliare è stato il primo cittadino Francesco Roberti a fare gli onori di casa, con lui presente anche il consigliere comunale di maggioranza Michele Marone. Fra i sindaci hanno risposto all’appello Roberto Di Pardo di Petacciato, Pierdonato Silvestri di Campomarino, Costanzo Della Porta di San Giacomo, Giuseppe Caporicci di Portocannone, Paolo Cirulli di Tavenna, Mario Bellotti di Guglionesi, Raffaele Primiani di Ururi, Gianni Di Matteo di San Martino, Pino Puchetti di Larino.

Dall’altro lato della sala consiliare i medici del San Timoteo Nicola Rocchia (Pronto Soccorso), Bernardino Molinari (Ginecologia), Santina Gaggiano (Pediatria), Giuseppe Zappia (Urologia), Gianni Serafini (Otorino), oltre al medico pediatra (non dell’ospedale) Giuliana Senese, consigliera comunale di minoranza a Guglionesi. C’era anche il dirigente amministrativo dell’Asrem, Antonio Forciniti.

Sul tavolo le azioni possibili da mettere in atto per salvare i reparti del San Timoteo, e forse l’intero nosocomio, dallo spauracchio della chiusura. A cominciare proprio dal Punto Nascite che secondo quanto confermato dal direttore generale dell’Asremo Gennaro Sosto potrebbe chiudere già dai primi di luglio, passando per Pediatria, altro reparto fortemente in bilico.

Attese nelle prossime ore importanti novità sui provvedimenti da adottare, anche per cercare il decisivo coinvolgimento delle persone, che oggi sembrano quasi anestetizzate davanti a un pericolo che significherebbe la morte sociale di un intero territorio.