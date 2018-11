Droga dall’Albania, 20 arresti tra Vasto e San Salvo. Perquisizioni anche in Molise

Anche il Molise e la provincia di Campobasso coinvolte nell’operazione denominata Evelin, che ha portato in carcere questa notte 20 persone per droga. Le ordinanze di custodia sono state emesse dal gip del tribunale dell’Aquila, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Eseguiti arresti e perquisizioni all’alba nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia.

Gli indagati risiedevano sulla costa abruzzese, in modo particolare tra Vasto e San Salvo, dove gestivano bar ed esercizi commerciali. Ma si trattava, secondo gli inquirenti, soprattutto di una copertura. Nella realtà gestivano importazione dall’Albania ed altri paesi dell’est Europa di grosse quantità di cocaina, eroina ed hashish. Tutto stupefacente che poi, attraverso una rete di referenti, veniva distribuito in Abruzzo, in Molise, in altre regioni italiane.

I principali esponenti della banda sono albanesi e sono stati arrestati dai Carabinieri e dai Finanziari dei comandi provinciali di Chieti. L’operazione è dominata Evelin dal nome di un bar ed è la conclusione di un’indagine durata oltre un anno che aveva già portato all’arresto di 13 persone e al sequestro di 12 kg di droga.

Le accuse sono a vario titolo associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione e porto illegale di armi. Sono stati eseguiti 37 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati, anche a Campobasso e provincia.