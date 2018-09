Aggredisce poliziotti, tre giorni dopo molesta donna sulla via Matris: il nigeriano violento vuole patteggiare

Nuova udienza questa mattina, 6 settembre, al Tribunale di Campobasso a carico del nigeriano 36enne arrestato dai carabinieri dopo aver cercato di violentare una 51enne che era a passeggio col suo cane sulla via Matris.

I palpeggiamenti subiti dalla donna – era il pomeriggio del 4 maggio scorso – avevano fatto molto rumore in città anche perché l’uomo era stato arrestato solo tre giorni prima dopo una lite in stazione con due agenti della Polizia ferroviaria.

E proprio questo primo episodio è stato al centro dell’udienza di oggi nel palazzo di giustizia di viale Elena.

Resistenza a pubblico ufficiale, nonché aver declinato le proprie generalità, è l’accusa a suo carico per la quale il difensore, l’avvocato Claudio Di Pietro, ha chiesto il patteggiamento finalizzato all’espulsione.

Lo straniero, infatti, avrebbe espresso il desiderio di far ritorno in Nigeria o comunque di non restare in Italia. Ma non è in regola col permesso di soggiorno. Il giudice per le indagini preliminari, Teresina Pepe, ha preferito rinviare tutto al 25 settembre per valutare con più calma il caso e ‘riunificare’ le accuse che saranno trattate in un’unica udienza che potrebbe anche concludersi con una sentenza.

Intanto il nigeriano (E.I. le sue iniziali) resta in cella nel carcere di via Cavour dove si trova dal giorno dell’aggressione alla 51enne campobassana sulla via Matris.

Violenza sessuale e – di nuovo – resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che danneggiamento, le accuse per il secondo arresto. All’arrivo degli agenti, chiamati proprio dalla donna che era riuscita a sottrarsi alle sue insistenti ‘avances’, il 36enne ubriaco e drogato, avrebbe tentato di impossessarsi della pistola dei poliziotti per poi prendere a calci la Volante.