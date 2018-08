La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 18 di oggi, 9 agosto. Sono stati i proprietari di un fienile e di una cascina a chiamare il 115 perchè un incendio stava devastando una vasta zona di contrada Parco, a Toro.

“Venite, il fuoco sta distruggendo tutto“, le loro parole al telefono. Erano spaventati che il rogo potesse arrivare anche alla loro abitazione e mandasse in fumo i risparmi di una vita. Per questo, hanno chiesto l’intervento dei pompieri del Comando provinciale di Campobasso.

Le fiamme hanno distrutto il fienile dove erano riposte rotoballe e pure la stalla dove c’erano alcuni animali domestici. L’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con due autobotti, ha consentito di scongiurare il peggio. Dopo alcune ore di lavoro, l’area è stata messa in sicurezza. Ora si sta indagando per capire le cause del rogo.

(foto archivio)