Il Molise ripiomba in un incubo. Come 16 anni fa. Scosse fortissime, anticipate da un boato. La prima alle ore 20 e 19. Epicentro a Montecilfone, magnitudo 5.2, poi rimodulata a 5.1, secondo i sismografi dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E’ lo stesso paese dove era stato registrato 48 ore fa un sisma di 4.6. Era la notte tra il 14 e il 15 agosto.

“E’ un terremoto simile a quello di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002, una scossa superficiale e della stessa natura”, riferisce Carlo Doglioni, il presidente dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Inoltre, a tremare “è la stessa faglia del sisma del 14 agosto”. Il sisma è stato seguito da numerose scosse di assestamento. Alle 21.28 una delle più forti: 3.5 la magnitudo con epicentro a Palata. Alle 22.22 una nuova ‘botta’: magnitudo di 4.5, rileva l’Ingv.

Il terremoto è stato avvertito in quasi tutto il Centro Sud: dalle Marche alla Campania fino alla Puglia. Paura anche a San Benedetto del Tronto, Napoli, Salerno, Bari. Si è sentita a Rieti e nei comuni colpiti dal sisma del 2016.

Tante le persone scese spaventate per strada, fuggite dalle proprie abitazioni e finanche dai centri commerciali: l’impressione è che questa volta la scossa sia durata più a lungo.Hanno lasciato tutto così com’era, qualcuno pure in ciabatte, in vestaglia o in pigiama.

Uno scenario che si poteva vedere non solo nei centri del Basso Molise, ma pure a Campobasso dove il terremoto è stato avvertito distintamente. Sotto shock una donna di Termoli che era in ascensore al momento del sisma, invece a Petrella una donna ha avuto un malore a causa dello spavento ed è stata portata in ospedale.

Molto spaventati pure i turisti che sono scappati dalle loro stanze d’albergo. Si sono riversati sul Lungomare Nord: la loro vacanza è stata rovinata in due giorni. “Basta, non ce la facciamo più. Torniamo a Roma”, lo sfogo di alcuni di loro.

Al momento si registra un solo ferito: si tratta di una donna di Larino travolta dallo specchio di casa andato in frantumi.

Tuttavia, si teme per le abitazioni pericolanti dopo la scossa di due giorni fa. Si segnalano palazzi lesionati e cornicioni caduti a Palata. Case sgomberate a Larino e Guglionesi, mentre è crollato il soffitto di una vecchia abitazione di via Marina ad Ururi. Un’antica palazzina già lesionata è venuta giù a San Martino in Pensilis. A Montecilfone, epicentro del sisma è crollata l’ex caserma dei Carabinieri, da diverse abitazioni sono venuti giù calcinacci. “La scossa è stata fortissima”, le parole rilasciate all’Ansa dal sindaco Franco Pallotta che ha messo a disposizione la scuola per coloro che non volessero dormire in auto.

Tuttavia, c’è terrore nei paesi più vicini all’epicentro: tutti in strada, molti dormiranno in auto. Ad Acquaviva si andrà a dormire al campo sportivo: il sindaco lo ha messo a disposizione di coloro che non vogliono rientrare in casa. “Il campo sportivo è aperto per dormire all’aperto. Ho necessità urgente di tecnici per stimare lesioni“, l’appello che Francesco Troilo lancia su Facebook.

Anche Mafalda si organizza per la notte: il primo cittadino ha deciso di aprire la nuova scuola antisismica e da poco inaugurata. Per i cittadini spaventati e che non hanno intenzione di rientrare in casa sarà possibile dormire qui.

Intanto sono in corso nuove ricognizioni da parte del personale Anas al viadotto del Liscione, ispezionato solo ieri – 15 agosto – dopo la scossa di 4.6. Costruito negli anni sessanta e mai collaudo, è ‘sorvegliato speciale’ in questi giorni di di scosse violente.

Un bilancio comunque provvisorio: sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco e anche il presidente della Regione Molise Donato Toma ha immediatamente raggiunto i luoghi del sisma.

Seguono aggiornamenti