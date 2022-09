Cinghiali filmati dagli studenti del liceo scientifico vicino la scuola

Due grossi cinghiali sono stati filmati dagli studenti dello scientifico di Riccia vicino la scuola.

È avvenuto questa mattina, 26 settembre. La ripresa è stata effettuata dalle finestre dell’istituto Galileo Galilei che si trova in via Panichella. Resta alta l’allerta nel paese del Fortore per la presenza di questi animali che per la necessità di cercare cibo si avvicinano ai centri abitati e persino alle scuole, come è il caso del liceo riccese.

Naturalmente la loro presenza non è passata inosservata ai ragazzi che, muniti di cellulare, li hanno ripresi a due passi dall’uscita della scuola.